Kırklareli'nde emlak danışmanlarına yetki belgeleri verildi

15.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 15.12.2019 10:52

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası'nca düzenlenen emlak danışmanlığı eğitim ve sınavı sona erdi.

Odanın konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, sorumlu emlak danışmanı seviye 5 sınavını başarı ile tamamlayan 4 kursiyere yetki belgeleri verildi.

Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, törende yaptığı konuşmada, sorumlu emlak danışmanı eğitimlerinin aralıklarla yapılacağını belirtti.

Eğitimi tamamlayarak sınavda başarılı olan 4 kursiyere yeni iş hayatlarında başarılar dileyen Özsan, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yetki belgesi olmayan kişilerin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren alım, satım ve kiralama işlemlerinde bulunamayacaklarını söyleyen Özsan, "Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası olarak, TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi ile birlikte yürüttüğümüz eğitim ve belgelendirme faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda emlak danışmanlığı eğitimine katılarak, girdikleri sınavda başarılı olan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Yeni yasal düzenlemeler ile birlikte yetki belgesi olmayanlar 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren her hangi bir alım satım ve kiralama işleminde bulunamayacaklar, işlem yapamayacaklar." diye konuştu.

Konuşmanın ardından emlak danışmanlarına yetki belgeleri teslim edildi.

Kaynak: AA