Kırklareli'nde Elektrik Kesintisi

Kırklareli'nde iki köyde elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım, onarım ve direk montaj çalışmaları nedeniyle Koruköy ve Kuzulu köyüne 20 Kasım Salı günü bir süre elektrik verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler 09.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.

Kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşlardan gerekli önlemleri almaları istendi.