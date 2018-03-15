Kırklareli'nde Elektrik Kesintisi

Kırklareli'nde bir mahalle ile bir köyde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan açıklamada, şebeke bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Karakaş Mahallesi ile Arizbaba köyünde elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Söz konusu kesintinin, Karakaş Mahallesi'nde 18 Mart'ta 09.00-13.00 saatlerinde, Arizbaba köyünde ise 19 Mart'ta 09.30-17.30 saatlerinde uygulanacağı kaydedilen açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşlardan gerekli önlemleri almaları istendi.