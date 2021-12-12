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KIRKLARELİ - Eğlence mekanları denetlendi

KIRKLARELİ - Eğlence mekanları denetlendi
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde eğlence mekanlarına yönelik denetim yapıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde eğlence mekanlarına yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, 70 personelin katılımıyla eğlence mekanlarına eş zamanlı denetim düzenlendi.

Ekipler, yaklaşık 400 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken, 1 kişinin arandığını tespit etti.

Denetimlerde, işletmeciler Kovid-19 tedbirleri ile yüksek sesle müzik yayını yapılmaması gibi konularda bilgilendirildi.

KIRKLARELİ - Eğlence mekanları denetlendi

KIRKLARELİ - Eğlence mekanları denetlendi

KIRKLARELİ - Eğlence mekanları denetlendi

KIRKLARELİ - Eğlence mekanları denetlendi

KIRKLARELİ - Eğlence mekanları denetlendi

KIRKLARELİ - Eğlence mekanları denetlendi

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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