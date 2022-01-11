Kırklareli'nde eğitime kar engeli

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kofçaz Kaymakamı Salih Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle 12 Ocak Çarşamba eğitime ara verildiğini duyurdu.

-Kar yağışı devam ediyor

Bu arada, kar yağışı Kofçaz, Demirköy ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda yoğun şekilde devam ediyor.

Kar kalınlığı bölgede yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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