Kırklareli'nde e-Twinning Projesi ödül töreni düzenlendi
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Kırklareli'nde e-Twinning Projesi ödül töreni düzenlendi

Kırklareli'nde e-Twinning Projesi ödül töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü bünyesinde Ulusal Destek Servisi tarafından yürütülen e-Twinning projesi ödül töreni düzenlendi.

Kırklareli'nde Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü bünyesinde Ulusal Destek Servisi tarafından yürütülen e-Twinning projesi ödül töreni düzenlendi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, kentteki öğretmenlerin başarısından gurur duyduğunu söyledi.

Öğretmenleri tebrik eden Bilgin, e-Twinning projelerini önemsediklerini kaydetti.

Öğretmenler e-Twinning projelerini iyi değerlendirildiğini ifade eden Bilgin, "Öğretmenlerimiz ile birlikte iki yıl öncesine göre çok fazla yol kat ettik. Buda bizlere başarıyı getirdi." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan ise 34 öğretmenin 93 proje yaptığını ifade etti.

14 okulun e-Twinning projelerinden ödül aldığını anlatan Kalkan, Vali Bilgin'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Bilgin, öğretmenlere ödülleri verildi.

Kırklareli'nde e-Twinning Projesi ödül töreni düzenlendi
Kırklareli'nde e-Twinning Projesi ödül töreni düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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