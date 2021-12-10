Kırklareli'nde durdurulan otomobilde tabanca ele geçirildi - Haberler
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Kırklareli'nde durdurulan otomobilde tabanca ele geçirildi

Kırklareli'nde durdurulan otomobilde tabanca ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde polis ekiplerinin kontrolleri esnasında durdurulan otomobilde kuru sıkıdan bozma 2 tabanca ele geçirildi.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde polis ekiplerinin kontrolleri esnasında durdurulan otomobilde kuru sıkıdan bozma 2 tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerinin kontrolleri esnasında İ.B.(37) ve S.D'nin (36) durdurdu. Durdurulan otomobilde yapılan aramada 2 adet kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.B. ve S.D'nin emniyette işlemleri devam ediyor. - KIRKLARELİ

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