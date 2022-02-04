Kırklareli'nde Dünya Kanser Günü'nde maske dağıtıldı - Haberler
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Kırklareli'nde Dünya Kanser Günü'nde maske dağıtıldı

AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde Dünya Kanser Günü'nde maske dağıtıldı

Kırklareli'nde Dünya Kanser Günü dolayısıyla vatandaşlara maske dağıtıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Dünya Kanser Günü dolayısıyla vatandaşlara maske dağıtıldı.

Kırklareli Kanser Savaş Derneği üyeleri İstasyon Caddesi'nde vatandaşlara maske vererek, kanser hastalığı hakkında bilgilendirici broşür dağıttı.

Dernek başkanı Remzi Berker, burada yaptığı konuşmada, kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyledi.

Kanserde erken tanı ve tedavinin önemli olduğunu ifade eden Berker, bu sayede birçok hastanın iyileştiğini belirtti.

Berker, son yıllarda kanser hastalarının dünyada artış gösterdiğine işaret ederek, bu hastalıktan korkulmaması gerektiğini kaydetti.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli, Kanser, Savaş, Güncel, Haber

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