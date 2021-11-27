Kırklareli'nde drone destekli yasadışı av denetimi

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde yasadışı balık avı yapan avcılara yönelik droneli denetim yapıldı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı"Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi" ve Kırklareli İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleriyle 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında drone destekli denetim yapıldı.

Denetimlerde baraj göllerinde yasak avlanmada kullanıldığı tespit edilen ağlar toplanırken, baraj gölünde yasak avlanma yapan kişiler hakkında idari işlem yapıldı. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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