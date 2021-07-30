Kırklareli'nde drone destekli trafik denetimi yapıldı
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Kırklareli'nde drone destekli trafik denetimi yapıldı

Kırklareli'nde drone destekli trafik denetimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince kent girişindeki kontrol noktasında gerçekleştirilen denetimlerde, emniyet kemeri takmayan, kamyonların kasa brandasını kapatmayan ve karayolunda kontrolsüz bekleme yapan bazı sürücüler drone ile görüntülendi.

Kuralları ihlal eden sürücüler kontrol noktasında durdurularak cezai işlem uygulandı.

Denetimler, gün boyu devam edecek.

Kırklareli'nde drone destekli trafik denetimi yapıldı
Kırklareli'nde drone destekli trafik denetimi yapıldı
Kırklareli'nde drone destekli trafik denetimi yapıldı
Kırklareli'nde drone destekli trafik denetimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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