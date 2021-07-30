Kırklareli'nde drone destekli trafik denetimi yapıldı

Kırklareli'nde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince kent girişindeki kontrol noktasında gerçekleştirilen denetimlerde, emniyet kemeri takmayan, kamyonların kasa brandasını kapatmayan ve karayolunda kontrolsüz bekleme yapan bazı sürücüler drone ile görüntülendi.

Kuralları ihlal eden sürücüler kontrol noktasında durdurularak cezai işlem uygulandı.

Denetimler, gün boyu devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop