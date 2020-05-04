Kırklareli'nde "Doğa, Yaşam ve Kamp Alanı Projesi" hayata geçiriliyor
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Kırklareli'nde "Doğa, Yaşam ve Kamp Alanı Projesi" hayata geçiriliyor

Kırklareli'nde
04.05.2020 16:58 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:58

Kırklareli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal, "Doğa, Yaşam ve Kamp Alanı Projesi" hazırladıklarını söyledi.

Kırklareli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal, "Doğa, Yaşam ve Kamp Alanı Projesi" hazırladıklarını söyledi.

Uysal, yaptığı açıklamada, Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından uygulanacak proje kapsamında sosyal, sportif ve kültürel çalışmalarla çocukların geleceğine olumlu katkılar sağlanacağını ifade etti.

Projede, hobi bahçesinin birinci etabının tamamlandığı anlatan Uysal, şunları kaydetti:

"Üretim alanı dışında çocuklar, engelli bireyler ve aileler sosyal ve sportif yönlerini değerlendirme fırsatı bulabilecek. Doğa ile iç içe, doğaya saygılı bireylerin yetişmesine imkan tanınacak. Projenin tam kapasite çalışabilmesi için eylül ayına kadar bitirilmesi planlanıyor. Bu anlamlı ve güzel projeyi hayata geçiren Çocuk Hakları İl Komitemize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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