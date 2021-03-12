Kırklareli'nde dinamik denetim süreci devam ediyor
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Kırklareli'nde dinamik denetim süreci devam ediyor

12.03.2021 13:48 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:01
Kırklareli'nde dinamik denetim süreci devam ediyor

Kırklareli'nde dinamik denetim süreci kapsamında marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler denetlendi.

Kırklareli'nde dinamik denetim süreci kapsamında marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler denetlendi.

Koron virüs salgınının artış gösterdiği Kırklareli'nde denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Dinamik denetim süreci kapsamında marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler denetlendi.

Denetimlerde faaliyet gösteren işletmelerin maske, mesafe ve kurallarına uyup uymadığı kontrol edilerek, işletme sahiplerine tedbirler konusunda çeşitli bilgilendirmeler yapılıyor. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde dinamik denetim süreci devam ediyor
Kırklareli'nde dinamik denetim süreci devam ediyor
Kırklareli'nde dinamik denetim süreci devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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