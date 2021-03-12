Kırklareli'nde dinamik denetim süreci devam ediyor
12.03.2021 13:48 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:01
Kırklareli'nde dinamik denetim süreci kapsamında marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler denetlendi.
Kırklareli'nde dinamik denetim süreci kapsamında marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler denetlendi.
Koron virüs salgınının artış gösterdiği Kırklareli'nde denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Dinamik denetim süreci kapsamında marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler denetlendi.
Denetimlerde faaliyet gösteren işletmelerin maske, mesafe ve kurallarına uyup uymadığı kontrol edilerek, işletme sahiplerine tedbirler konusunda çeşitli bilgilendirmeler yapılıyor. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı