Kırklareli'nde dinamik demetim süreci devam ediyor
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Kırklareli'nde dinamik demetim süreci devam ediyor

12.03.2021 21:30 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:35

Kırklareli'nde dinamik demetim süreci devam ediyor Kırklareli'nde dinamik denetim süreci kapsamında marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler denetlendi.

Kırklareli'nde dinamik demetim süreci devam ediyor

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde dinamik denetim süreci kapsamında marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler denetlendi.

Korona virüs salgınının artış gösterdiği Kırklareli'nde denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Dinamik denetim süreci kapsamında marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler denetlendi. Denetimlerde faaliyet gösteren işletmelerin maske, mesafe ve kurallarına uyup uymadığını kontrol ederek, işletme sahiplerini tedbirler konusunda çeşitli bilgilendirmeler yapılıyor.

Kırklareli'nde dinamik demetim süreci devam ediyor
Kırklareli'nde dinamik demetim süreci devam ediyor
Kırklareli'nde dinamik demetim süreci devam ediyor
Kırklareli'nde dinamik demetim süreci devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

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