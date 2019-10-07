Kırklareli'nde dilencilere yönelik denetimi

Kırklareli'nde dilencilere yönelik denetimi

Kırklareli'nde dilencilik yapan 4 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

07.10.2019 15:10
Kırklareli'nde dilencilere yönelik denetimi

Kırklareli'nde dilencilik yapan 4 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri cami, hastane ve iş merkezi önlerinde dilencilere yönelik denetimde bulundu.

Denetimlerde dilencilik yaptığı tespit edilen 4 kişi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yapılan üst aramasında dilencilerin üzerinden 2 bin 842 lira ele geçirildi.

Haklarında tutanak düzenlenen dilencilere idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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