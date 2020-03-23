Kırklareli'nde dezenfektan hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu bölgeye asılan dezenfektan kutusunun çalınması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu bölgeye asılan dezenfektan kutusunun çalınması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, İstanbul Caddesi'nde aydınlatma direğine asılan dezenfektan kutusunun yerinde olmadığını fark ederek, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Ekipler, bölgedeki güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda, beş şüphelinin aydınlatma direğine asılan dezenfektandan ellerine sıktıkları, bir süre sonra dezenfektan kutusunu sökerek bölgeden ayrıldıkları görülüyor.
Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Kaynak: AA