Kırklareli'nde dezavantajlı kadınlar yararına kermes düzenlendi - Haberler
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Kırklareli'nde dezavantajlı kadınlar yararına kermes düzenlendi

AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde dezavantajlı kadınlar yararına kermes düzenlendi

Kırklareli Valiliğince dezavantajlı kadınların iş hayatına atılmaları amacıyla yürütülen "Umutlu Kadınlar Üretiyor Projesi" kapsamında hazırlanan yöresel ürünlerin sergilendiği kermes düzenlendi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliğince dezavantajlı kadınların iş hayatına atılmaları amacıyla yürütülen "Umutlu Kadınlar Üretiyor Projesi" kapsamında hazırlanan yöresel ürünlerin sergilendiği kermes düzenlendi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile eşi İlknur Bilgin, Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen kermesi ziyaret etti.

Kermesi gezerek alışveriş yapan Vali Bilgin, kermesin hayırlı olmasını ve bol bereketli kazançlar getirmesi dileğinde bulundu.

Projenin kadınlar açısından çok önemli olduğunu ifade eden Bilgin, kadınların ailede ev ekonomisini düzenleyen olmaktan çıkıp, milli ekonomi hamlesi içerisine katarak üreten ve kazanan taraf olmaları için birçok proje başlattıklarını kaydetti.

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AA / Özgün Tiran - Güncel

Osman Bilgin, Kırklareli, alışveriş, Kermes, Güncel, Haber

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