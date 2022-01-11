Kırklareli'nde devrilen tüp yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Özgür Mete idaresindeki 59 UE 383 plakalı tüp yüklü kamyon, Ahmetbey beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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