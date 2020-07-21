Kırklareli'nde devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaydetti.
21.07.2020 14:07 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:10
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaydetti.
Alınan bilgiye göre, Akarca köyünde Osman Kızıl (49) idaresindeki 59 HC 564 plakalı saman balyası yüklü traktör devrildi.
Traktörün altında kalan Kızıl, ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Kızıl, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA