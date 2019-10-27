Kırklareli'nde devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Kırklareli'nde devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

27.10.2019 19:32
Kırklareli'nde devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kenan Sezer (58) yönetimindeki 34 ZLS 24 plakalı motosiklet, Alpullu kavşağı yakınlarında devrildi.

Motosiklet alev aldı, sürücü bariyerlere savruldu.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince yaşamını yitirdiğini belirlenen Sezer'in cenazesi Babaeski Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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