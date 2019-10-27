Kırklareli'nde devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kenan Sezer (58) yönetimindeki 34 ZLS 24 plakalı motosiklet, Alpullu kavşağı yakınlarında devrildi.
Motosiklet alev aldı, sürücü bariyerlere savruldu.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince yaşamını yitirdiğini belirlenen Sezer'in cenazesi Babaeski Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.