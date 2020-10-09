Kırklareli'nde "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırklareli'nde "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi

09.10.2020 12:25 | Son Güncelleme: 09.10.2020 12:25
Kırklareli'nde

Kırklareli'nde bir gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Kırklareli'nde bir gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilikte gerçekleştirilen törende, 2015'te Mardin'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada yaralanarak gazi olan polis memuru Cumhur Özsoy'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, Vali Osman Bilgin tarafından takdim edildi.

Vali Bilgin, programda, şehitlik ve gazilik unvanının, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede değerli olduğunu söyledi.

Türkiye topraklarının şehit ve gazilerin mücadelesiyle korunduğunu dile getiren Bilgin, "Gazilerimiz, temsil ettikleri değerlerin bilinciyle onurlu, ağırbaşlı duruşlarıyla, vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik etmektedirler." dedi.

Şehit ve gazilerin "Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum." inancı, iman ve vatan sevgisiyle görevlerine başladıklarını vurgulayan Bilgin, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize, değerli ailelerine ve kıymetli şehit yakınlarımıza minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Bilgin, Özsoy'un polis memuru eşi Nefise Özsoy'un da 2016 yılında Mardin'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Erkan Kandemir Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Hadise Seda Sayan Ajda Pekkan Aslıhan Gürbüz
Spor Mbaye Diagne Eddie Newton Sergen Yalçın Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk İzmir Erkek Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi - Kırklareli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 12:28:31. #1.15#
title