Kırklareli'nde derneğe bağış bahanesiyle para toplayan şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde derneğe bağış bahanesiyle dergi aboneliği yaparak para toplayan şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde derneğe bağış bahanesiyle dergi aboneliği yaparak para toplayan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavaklı beldesinde İzmir Terörle Mücadele Gaziler Derneği'ne bağış bahanesiyle para toplayan kişi olduğu ihbarını değerlendirdi.
Çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Öte yandan şüphelinin Kavaklı Sulama Kooperatifi ile Ürünlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığına giderek 400 lira karşılığında dergi aboneliği yapmaya çalıştığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop