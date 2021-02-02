Kırklareli'nde derenin taşması sonucu mahsur kalan bekçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı
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Kırklareli'nde derenin taşması sonucu mahsur kalan bekçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı

02.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:00
Kırklareli'nde derenin taşması sonucu mahsur kalan bekçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sağanak nedeniyle Köprüaltı Deresi'nin taşması sonucu şantiye alanında mahsur kalan bekçi, Kırklareli Valiliği AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sağanak nedeniyle Köprüaltı Deresi'nin taşması sonucu şantiye alanında mahsur kalan bekçi, Kırklareli Valiliği AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Lüleburgaz hızlı tren hattı şantiyesinde gece bekçiliği yapan Fethi Varol derenin taşması nedeniyle şantiyede mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan bekçiyle irtibat kuran ekipler, güvenli bölgeye geçmesi sağlanan Varol'u 2 saatlik çalışmanın ardından kurtardı.

-Lüleburdaz'da da taşkın meydana geldi

Öte yandan Lüleburgaz ilçesinde de ilçeyle aynı adı taşıyan derenin taşması sonucu Dere ve Durak mahallerinde de su baskınları meydana geldi.

Kümeevler mevkisine ulaşımın sağlandığı yol taşkın nedeniyle kapandı.

Belediye ekipleri yolda önlem aldı. Vatandaşlar, taşkın dolayısıyla kapanan yoldan geçemeyince ekiplere ait kamyonetle taşındı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin de Lüleburgaz'da taşkının yaşandığı bölgelerde incelemede bulundu.

Bilgin, bölgedeki çalışmalar hakkında Kaymakam Salih Yüce ve Belediye Başkanı Murat Gerenli'den bilgi aldı, taşkında ev ve iş yerlerinde hasar oluşan vatandaşlarla görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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