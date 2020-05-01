Kırklareli'nde dereden izinsiz kum alan kişiye 88 bin 400 lira ceza yazıldı
01.05.2020 19:14 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:14
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde dereden izinsiz kum alan kişiye 88 bin 400 lira ceza uygulandı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde dereden izinsiz kum alan kişiye 88 bin 400 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahalil beldesindeki Teke Deresi'nden kamyon ve iş makineleriyle izinsiz kum alındığını tespit etti.
Olayla ilgili gözaltına alınan S.M'ye Çevre Kanunu kapsamında 88 bin 400 lira ceza yazıldı.
Şüpheli S.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA