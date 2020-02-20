Kırklareli'nde derede maden arayan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Haberler » Güncel » Kırklareli'nde derede maden arayan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Haber

Kırklareli'nde derede maden arayan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir derede izinsiz maden arayan 3 şüpheli gözaltına alındı.

20.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:20
Kırklareli'nde derede maden arayan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

'nin ilçesinde bir derede izinsiz maden arayan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Komutanlığı ekipleri, istihbarı çalışmalar sonucu Balaban ile Sarpdere köyleri arasından geçen derede denetimlerde bulundu.

Denetimlerde, küçük tekne yardımıyla derenin çeşitli yerlerinde kumu eleyerek izinsiz maden arayan L.G, İ.Y. ve H.Ç. suçüstü yakalandı.

Ekipler bölgede jeneratör, elek, leğen ve su boruları ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler