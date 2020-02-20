Kırklareli'nde derede maden arayan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir derede izinsiz maden arayan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir derede izinsiz maden arayan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarı çalışmalar sonucu Balaban ile Sarpdere köyleri arasından geçen derede denetimlerde bulundu.
Denetimlerde, küçük tekne yardımıyla derenin çeşitli yerlerinde kumu eleyerek izinsiz maden arayan L.G, İ.Y. ve H.Ç. suçüstü yakalandı.
Ekipler bölgede jeneratör, elek, leğen ve su boruları ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.