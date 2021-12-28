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Kırklareli'nde dere taştı, mahsur kalanlar iş makinalarıyla kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde dere taştı, mahsur kalanlar iş makinalarıyla kurtarıldı Kırklareli'nde sağanak yağış nedeniyle Babaeski ilçesinde bulunan Çürtlen Deresi taştı, bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde dere taştı, mahsur kalanlar iş makinalarıyla kurtarıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde sağanak yağış nedeniyle Babaeski ilçesinde bulunan Çürtlen Deresi taştı, bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Su baskınlarında mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bulunan Çürtlen Deresi taştı. Derenin taşması sonucu Babaeski ilçesi Kurtuluş Mahallesi üzerinde bulunan bazı evlerin bodrum katları su bastı. Evlerinde mahsur kalanlar ise iş makinaları yardımıyla kurtarıldı.

Yoğun yağış nedeniyle yolların kapandığını dile getiren Aydın Yavaş, iş makinasıyla kurtarıldığını söyledi.

Kırklareli'nde dere taştı, mahsur kalanlar iş makinalarıyla kurtarıldı

Kırklareli'nde dere taştı, mahsur kalanlar iş makinalarıyla kurtarıldı

Kırklareli'nde dere taştı, mahsur kalanlar iş makinalarıyla kurtarıldı

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