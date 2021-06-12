Kırklareli'nde dere taştı, 2 otomobil suya kapıldı
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Kırklareli'nde dere taştı, 2 otomobil suya kapıldı

Kırklareli'nde dere taştı, 2 otomobil suya kapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağışın ardından dere taştı, 2 otomobil sulara kapıldı.

Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağışın ardından dere taştı, 2 otomobil sulara kapıldı.

Kırklareli'nde aniden bastıran sağanak nedeniyle Üsküpdere köyünde bulunan dere taştı. Taşkın sonucu park halinde dereye yakın olan 2 otomobil suya kapıldı. Suya kapılması sonucu 500 metre sürüklenen otomobil çekici yardımıyla kurtarılırken diğer otomobilin kurtarılması için suların çekilmesi bekleniyor. Sağanak yağışın birden bastırdığını belirten köy sakini Yusuf Taşkın, "Aniden sağanak yağış bastırdı. Derenin seviyesi yükseldi. Yaklaşık olarak 2 metre yükseldi, insanları çok rahat sürüklerdi. Çok şükür tarlalarımızda fazla hasar yok. Köyümüze yakın olan Bayramdere köyünde tarım arazilerine zarar verdi. Dereye yakın olan bölgede bulunan araç sulara kapıldı. Bir anda oldu hiç bir şey anlamadık" dedi.

Bölgede Kırklareli İl Özel İdaresi ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri hazır bekliyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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