Kırklareli'nde denize giren genç boğuldu, bir kişi kayboldu Kırklareli'nde denize giren genç boğuldu, bir kişi kayboldu.

Kırklareli'nde denize giren genç boğuldu, bir kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, İğneada beldesi Mert Gölü mevkisinde denize giren Furkan Şimşek ve Erol Güçlü, bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkarılan iki arkadaş, Demirköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güçlü, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Denizde kaybolan kişi aranıyor

Kıyıköy beldesinde de denize giren kişi kayboldu.

Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sahil güvenlik ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA