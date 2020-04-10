Kırklareli'nde define arayan 2 şüpheli suç üstü yakalandı
Babaeski ilçesinde 2 şüpheli define ararken suç üstü yakalandı.
10.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:12
Babaeski ilçesinde 2 şüpheli define ararken suç üstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nadırlı köyü Gölet mevkisinde N.B ve F.E'nin define aradığını tespit etti.
Ekipler, düzenlediği operasyonda, şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan define aramada 2 dedektör, dedektör kulaklığı ve kazmaya el konuldu.
Kaynak: AA