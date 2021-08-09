Kırklareli'nde define araştırması yapan 2 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde 1. derece sit alanında define araştırması yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kırklareli'nde 1. derece sit alanında define araştırması yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünde 2 şüphelinin define aradığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada N.B. ve M.B. isimli şahısların 1. derece sit alanında define aradığını tespit etti.

Jandarma ekiplerince şüphelilerin ifadesine başvurulurken, suçta kullanılan 4 adet bakır çubuk ve 1 adet baltaya el konuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı