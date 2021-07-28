Kırklareli'nde "dantel böceği"ne karşı ilaçlama çalışması başlatıldı

Kırklareli'nde son günlerde sık görülmeye başlanan dantel böceğine karşı ilaçlama çalışması başlatıldığı bildirildi.

Kırklareli'nde son günlerde sık görülmeye başlanan dantel böceğine karşı ilaçlama çalışması başlatıldığı bildirildi.

Kırklareli Belediyesiden yapılan açıklamada, mevsimsel koşulların değişmesi, sıcaklıkların ani artışı kuru ve güneşli hava şartlarının oluşması nedeniyle dantel böceği istilasının yaşandığı belirtildi.

Dantel böceklerinin ağaç ve bitki zararlısı canlılar olduğu aktarılan açıklamada, ağaç ve çalıların yeşil kısımlarındaki özleri emerek beslendiği kaydedildi.

Bu böceklerin insan sağlığına bir zararları olmadığının bilindiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastalık taşıma, bulaştırma ve kan emme özellikleri yoktur. Sadece insan vücudunda dokundukları bölgelerde hafif kaşıntı gibi bir reaksiyon olabilmektedir. Belediyemiz bu konuda bayram tatilinin başından itibaren her gün düzenli olarak ilaçlama yaparak böcek ve sinek istilasına karşı mücadele etmektedir. İlaçlamalar belli bir program dahilinde gelen şikayetler de dikkate alınarak planlanmakta ve ilimizdeki tüm mahallelerde yapılmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop