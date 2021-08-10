Kırklareli'nde Dantel Böceği istilası

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- Kırklareli'nde Dantel Böceği istilası Kırklareli'nde bir süredir bulunan dantel böcekleri geçiş döneminde vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

- Kırklareli'nde Dantel Böceği istilası

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bir süredir bulunan dantel böcekleri geçiş döneminde vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Kırklareli ve ilçelerinde geçiş döneminde bulunan minik dantel böcekleri vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Çamaşırlara yapışan böceklerle baş edemeyen vatandaşlar adeta camlarını açamaz oldu. Bölgeye yoğun baskın yapan minik dantel böcekleri vatandaşları canından bezdirdi. Vatandaşalar böceklerle kendi imkanlarıyla mücadele edemez noktasına geldi.

Özellikle öğle saatlerinde adeta yağmur gibi yağan dantel böcekleri vatandaşlara zor anlar yaşatırken vatandaşlar dantel böceklerinin Kırklareli'nde il defa bu kadar çok arttığını söylediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı