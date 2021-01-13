Kırklareli'nde cuma namazları kapalı pazar yerinde kılınabilecek
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Kırklareli'nde cuma namazları kapalı pazar yerinde kılınabilecek

13.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:30
Kırklareli'nde cuma namazları kapalı pazar yerinde kılınabilecek

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazlarının kapalı pazar yerinde kılınabileceği bildirildi.

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazlarının kapalı pazar yerinde kılınabileceği bildirildi.

Kırklareli Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni karar alındı.

Buna göre, camilerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla yeni düzenleme yapıldı. 15 Ocak'tan itibaren cuma namazları kapalı pazar yerinde kılınabilecek.

Kurul, kapalı pazar yerinde Bilim Kurulu tarafından belirlenen "Cami ve ibadethanelerde alınacak önlemler" ile İçişleri Bakanlığının genelgelerinde belirtilen tedbirlere uyulmasına, pazar yerinin Kırklareli Belediyesi ve İl Müftülüğünce namaz kılınmak için hazır hale getirilmesine, İl Emniyet Müdürlüğünce tedbirlerin alınmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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