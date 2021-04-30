Kırklareli'nde cuma namazı yürüyüş mesafesindeki camilerde kılındı
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Kırklareli'nde cuma namazı yürüyüş mesafesindeki camilerde kılındı

Kırklareli'nde cuma namazı yürüyüş mesafesindeki camilerde kılındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde, korona virüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek olan tam kapanma sürecinin ilk gününde vatandaşlar cuma namazını yürüme mesafesinde bulunan camilerde kıldı.

Kırklareli'nde, korona virüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek olan tam kapanma sürecinin ilk gününde vatandaşlar cuma namazını yürüme mesafesinde bulunan camilerde kıldı.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'da bitecek olan tam kapanmanın ilk gününde vatandaşlar cuma namazlarını kılabilmesi için yürüme mesafesinde bulunan camilere akın etti.

Cuma namazı, covid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında sosyal mesafenin korunduğu saf düzeninde maskelerle kılındı. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde cuma namazı yürüyüş mesafesindeki camilerde kılındı
Kırklareli'nde cuma namazı yürüyüş mesafesindeki camilerde kılındı
Kırklareli'nde cuma namazı yürüyüş mesafesindeki camilerde kılındı
Kırklareli'nde cuma namazı yürüyüş mesafesindeki camilerde kılındı
Kırklareli'nde cuma namazı yürüyüş mesafesindeki camilerde kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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