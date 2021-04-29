Kırklareli'nde covid-19 kurallarına uymayan 9 kişiye 26 bin 100 lira ceza

Kırklareli'nde korona virüsü tedbirlere uymayan 9 kişiye 26 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.

Kırklareli'nde korona virüsü tedbirlere uymayan 9 kişiye 26 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.

Kırklareli İl Jandarma ekipleri tarafından Lüleburgaz, Vize, Pınarhisar ve Kofçaz ilçelerine bağlı belde ve köylerde maske, mesafe, sokağa çıkma kısıtlaması ve karantina kurallarını ihlal eden 9 kişiye 26 bin 100 lira para cezası kesildi.

Jandarma ekipleri tarafından korona virüsü kurallarına uyulması yönünde her gün anonslu uyarılarda bulunuluyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı