Kırklareli'nde Covid-19 kurallarına uymayan 17 kişiye 53 bin 598 lira ceza
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Kırklareli'nde Covid-19 kurallarına uymayan 17 kişiye 53 bin 598 lira ceza

Kırklareli'nde Covid-19 kurallarına uymayan 17 kişiye 53 bin 598 lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde korona virüsü tedbirlere uymayan 17 kişiye 53 bin 598 lira cezai işlem uygulandı.

Kırklareli'nde korona virüsü tedbirlere uymayan 17 kişiye 53 bin 598 lira cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Ekipleri Lüleburgaz, Vize, Pınarhisar ve Kofçaz ilçelerine bağlı belde ve köylerde maske, mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 17 kişi tespit etti. Tedbirlere uymayan 17 kişiye toplamda 53 bin 598 lira para cezası kesildi.

Jandarma ekipleri tarafından korona virüsü kurallarına uyulması yönünde her gün anonslu uyarılarda bulunuyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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