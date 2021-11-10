Kırklareli'nde çöp ve yapraklardan "ayak izi" ile çevre kirliliğine dikkat çekildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan longoz ormanında çöp ve yapraklardan "ayak izi" oluşturuldu.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şubesi ile Doğaya Dönüş Derneği iş birliğinde "Sadece Ayak İzini Bırak" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte görevliler ve doğaseverler 3 kilometre yürüyerek bölgeden topladıkları çöp ve yapraklar ile Mert Gölü kuş gözlem kulesi önünde iki ayak izi yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Vekili Zafer Kamay, AA muhabirine, gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre bırakmak amacıyla bu tür etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Doğaya karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini bildiren Kamay, çöplerin doğaya atılmamasını istedi.

Longoz ormanlarının görülmeye değer güzellikte olduğunu ifade eden Kamay, "Endemik bitkiler, yabani ve nadir kuş türlerini barındıran longoz, huzurlu ortamıyla sonbaharda da ziyaretçilerini etkiliyor. İçerisinde 5 göl, 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı ve 219 çeşit kuş barındıran Longoz Ormanları, güzelliğiyle ilgi çekiyor." dedi.

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