Son dakika haber! KIRKLARELİ - Çocuklar aileleriyle pedal çevirdi - Haberler
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Son dakika haber! KIRKLARELİ - Çocuklar aileleriyle pedal çevirdi

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kırklareli'nde "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında çocuklar aileleriyle bisiklet sürdü.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında çocuklar aileleriyle bisiklet sürdü.

Kırklareli Belediyesince düzenlenen programda katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amaçlanan tura yaklaşık 70 kişi katıldı. Çocuklar, aileleriyle Festival Alanı'na kadar pedala bastı.

Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı, burada yaptığı açıklamada, hafta kapsamında farkındalık oluşturmak için birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Hafta boyunca çok eğlendiklerini dile getiren Bölükbaşı, "Burada amacımız pedallarımızı çevirerek bir farkındalık oluşturmak. Temiz ve daha sağlıklı yaşam bilinci oluşturmak istiyoruz. Motorsuz araçları daha fazla kullanmak, havayı ve doğayı korumak istiyoruz. Belediye olarak bu tür etkinliklere çok önem ve öncelik veriyoruz. Her yaştan katılımcılarımız var. Bu bize mutluluk veriyor." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Aykut Yeşil de motorsuz araç kullanımının önemine değinerek herkese bisiklet kullanmalarını tavsiye etti.

Son dakika haber! KIRKLARELİ - Çocuklar aileleriyle pedal çevirdi

Son dakika haber! KIRKLARELİ - Çocuklar aileleriyle pedal çevirdi

Son dakika haber! KIRKLARELİ - Çocuklar aileleriyle pedal çevirdi

Son dakika haber! KIRKLARELİ - Çocuklar aileleriyle pedal çevirdi

Son dakika haber! KIRKLARELİ - Çocuklar aileleriyle pedal çevirdi

Son dakika haber! KIRKLARELİ - Çocuklar aileleriyle pedal çevirdi

Son dakika haber! KIRKLARELİ - Çocuklar aileleriyle pedal çevirdi
AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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