Kırklareli'nde çıkan yangında ev ve ağıl kullanılamaz hale geldi

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde çıkan yangında ev ile ağıl kullanılamaz hale geldi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde çıkan yangında ev ile ağıl kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'nde Seçkin Akçe'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Fatma Acar'a ait ağıla sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdüğü yangında ev ile ağıl kullanılamaz hale geldi.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, yangın çıkan ev ve ağıl sahiplerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren