Kırklareli'nde çıkan yangında çok sayıda saman kül oldu

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesi Yeni Mahalle Mevkiinde Feyzullah Yıldız'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında çok sayıda saman kül oldu. - KIRKLARELİ