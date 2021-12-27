Kırklareli'nde çıkan yangında çok sayıda saman kül oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde çıkan yangında çok sayıda saman kül oldu

Kırklareli'nde çıkan yangında çok sayıda saman kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesi Yeni Mahalle Mevkiinde Feyzullah Yıldız'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında çok sayıda saman kül oldu. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde çıkan yangında çok sayıda saman kül oldu

Kırklareli'nde çıkan yangında çok sayıda saman kül oldu

Son Dakika | Uludağ'da otelde yangın paniği

Son Dakika | Uludağ'da otelde yangın paniği

 6 çocuğunun gözleri önünde karısını bıçaklayarak öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi

6 çocuğunun gözleri önünde karısını bıçaklayarak öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi

 Alevlerin arasında can veren 3 kardeşin cansız bedenleri birbirine sarılı halde bulundu

Alevlerin arasında can veren 3 kardeşin cansız bedenleri birbirine sarılı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title