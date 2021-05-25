Kırklareli'nde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Büyük Hasırcılar Sokak'ta Aykut Süpürgeci'ye ait tek katlı evin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede tüm eve yayıldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran