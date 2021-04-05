Kırklareli'nde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde Semih Turan (27) ile Y.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.S. silahla Turan'a ateş etti.

Yaralanan Turan, kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen