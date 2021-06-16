Kırklareli'nde çiftlikte çıkan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor

Kırklareli'nde çiftlikte çıkan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor Kırklareli'nde bir çiftlikte henüz belirlenemeyen bir nedenlerden dolayı çıkan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.