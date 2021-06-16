Kırklareli'nde çiftlikte çıkan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor
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Kırklareli'nde çiftlikte çıkan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde çiftlikte çıkan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor Kırklareli'nde bir çiftlikte henüz belirlenemeyen bir nedenlerden dolayı çıkan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli'nde çiftlikte çıkan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bir çiftlikte henüz belirlenemeyen bir nedenlerden dolayı çıkan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Akçaköy'de bulunan bir hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenlerden dolayı çıkan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan yangında çok sayıda saman balyası hasar görürken çiftlikte bulunan hayvanlar güvenli bölgelere götürüldü.

Kırklareli'nde çiftlikte çıkan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor
Kırklareli'nde çiftlikte çıkan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor
Kırklareli'nde çiftlikte çıkan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor
Kırklareli'nde çiftlikte çıkan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor
Kırklareli'nde çiftlikte çıkan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor
Kırklareli'nde çiftlikte çıkan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor
Kırklareli'nde çiftlikte çıkan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı

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