Kırklareli'nde çiftçilere "domuz" uyarısı Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, domuzların zaman zaman hububat tarlalarına zarar verdiğini bildirdi.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, domuzların zaman zaman hububat tarlalarına zarar verdiğini bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çiftçilerin ürünlerini ve kendilerini korumak amacıyla tarla, bağ ve bahçelerinde ruhsatlı yivli veya yivsiz tüfekleri bulundurdukları belirtildi.

Çiftçilerin cezalı duruma düşmemeleri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne başvurarak ruhsatlı tüfekleri ile koruma amaçlı av tüfeği taşıma belgesi almalarının gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ürünlerini koruyanların, korudukları tarla, bağ ve bahçelerinin mülkiyet belgeleri veya kira sözleşmelerini gerektiğinde ibraz edeceklerdir. Bu kişiler, tarla, bağ ve bahçelerinin ekili veya dikili olduğu tarihlerde olmak üzere tarla, bağ, bahçeleri içinde ruhsatlı tüfeklerini yanlarında bulundurabilirler. Ancak yanlarında veya tüfeklerinde tek kurşun fişek dışında fişeklerin bulundurulması yasaktır. Bu kişilerde, avcılık belgesi ve avlanma izni aranmaz. Sadece ürünlerine veya kendilerine zarar veren veya vermek üzere tarlaya, giren veya kendilerine saldırma ihtimali olan av ve yaban hayvanlarını, ürünlerinden ve kendilerinden ürküterek uzak tutmak için tüfeklerini kullanabilirler."

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kişiler tarla, bağ ve bahçelerine, kendilerine zarar veren yaban domuzu veya diğer av ve yaban hayvanlarını ürkütmek ve uzak tutmak istemelerine rağmen öldürmek mecburiyetinde kalmaları halinde, derhal ildeki şube müdürlüğü veya orman işletme müdürlüklerine veya güvenlik güçlerine haber vermek ve olay yeri tespit tutanağı tutturmak zorundadırlar.Tarlalarına ve kendilerine zarar verme ihtimali olmadığı halde av ve yaban hayvanlarının avlanması durumunda kanun gereğince haklarında yasal işlem yapılır. Bu kişiler, av ve yaban hayvanlarının zararı söz konusu olmadıkça boşa veya nişana ateş etmek suretiyle tüfek ve silahlarını kullanamazlar, yaban hayatını rahatsız edemezler."

Kaynak: AA