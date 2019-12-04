Kırklareli'nde ceza hukuku poster yarışması yapıldı

04.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:10

Kırklareli Üniversitesinde, ceza hukuku poster yarışması düzenlendi.

Hukuk fakültesince gerçekleştirilen yarışmada, Hilal Şanlı birinci, Nurdan Kahraman ikinci, Seda Şahin ise üçüncü oldu.

2. Merkezi Derslik Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmanın jürisinde Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Baro Başkanı Turgay Hınız, Ceza Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Uğur Uruşak ve Fotoğrafçılık ve Görsel İletişim Uzmanı Öğretim Görevlisi Kürşad Erkal yer aldı.

Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Neziha Musaoğlu, burada yaptığı konuşmada, çok güzel bir yarışma yapıldığını belirtti.

Öğrencilerin bir birinden güzel posterler hazırladığını ifade eden Musaoğlu, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Kaynak: AA