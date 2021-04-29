Kırklareli'nde "Çevre Seferberliği Projesi" kapsamında metruk binalar yıkılıyor

Kırklareli Valiliğince yürütülen "Çevre Seferberliği Projesi" kapsamında metruk binaların yıkımına devam ediliyor.

Kırklareli Valiliğince yürütülen "Çevre Seferberliği Projesi" kapsamında metruk binaların yıkımına devam ediliyor.

Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Demirtaş Mahallesi'ndeki binanın yıkım çalışmalarını inceledi.

Vali Bilgin, bir süre önce başlatılan yıkım çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Tehlike oluşturan tüm metruk binalarının yıkımının gerçekleştirileceğini ifade eden Bilgin, çalışmalara katkı sunan herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Kesimoğlu ise daha huzurlu ve güvenli bir kent için metruk binaların yıkımına devam edildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran