Kırklareli'nde çay kaşığıyla karpuz yeme yarışması yapıldı
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Kırklareli'nde çay kaşığıyla karpuz yeme yarışması yapıldı

Kırklareli'nde yapılan çay kaşığıyla karpuz yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Kırklareli'nde çay kaşığıyla karpuz yeme yarışması yapıldı
04.07.2020 23:09 | Son Güncelleme: 04.07.2020 23:12

Kırklareli'nde yapılan çay kaşığıyla karpuz yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Bir restoranda düzenlenen yarışmaya, Türkiye Vücut Geliştirme yarışmasına hazırlanan 4 sporcu ile bir vatandaş katıldı.

Yarışmacılar zaman zaman birbirlerine yetişmek için kaşıkları bırakarak karpuz yedi.

Yarım karpuzu ilk bitiren Erçağ Çalışkan birinci oldu.

Çalışkan, karpuzu yerken zorlandığını ama birinci olduğu için sevindiğini söyledi.

Kaynak: AA

Manşet

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