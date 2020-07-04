Kırklareli'nde çay kaşığıyla karpuz yeme yarışması yapıldı Kırklareli'nde yapılan çay kaşığıyla karpuz yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Kırklareli'nde yapılan çay kaşığıyla karpuz yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Bir restoranda düzenlenen yarışmaya, Türkiye Vücut Geliştirme yarışmasına hazırlanan 4 sporcu ile bir vatandaş katıldı.

Yarışmacılar zaman zaman birbirlerine yetişmek için kaşıkları bırakarak karpuz yedi.

Yarım karpuzu ilk bitiren Erçağ Çalışkan birinci oldu.

Çalışkan, karpuzu yerken zorlandığını ama birinci olduğu için sevindiğini söyledi.

Kaynak: AA