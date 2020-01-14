Kırklareli'nde çamura saplanan gebe inek kurtarıldı
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Kırklareli'nde çamura saplanan gebe inek kurtarıldı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde çamura saplanan gebe ineği, belediye ekiplerince bulunduğu yerden çıkardı.

14.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:48
Kırklareli'nde çamura saplanan gebe inek kurtarıldı

'nin ilçesinde çamura saplanan gebe ineği, belediye ekiplerince bulunduğu yerden çıkardı.

Tepebaşı mevkisindeki ormanlık alanda bir ineğin çamura saplandığını gören vatandaşlar durumu Demirköy Belediyesine bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, ineğin vücuduna ip bağlayarak iş makinesi ile çekti.

Bulunduğu yerden çıkarılan inek, sahibi Salih Aykut'a teslim edildi.

Bir süre ormanlık alanda beslenen inek ardından ağıla götürüldü.

Aykut, yaklaşık 8 saat çamurda mahsur kalan gebe ineğini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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