Kırklareli'nde cami şadırvanlarındaki muslukların çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde cami şadırvanlarındaki muslukların çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde cami şadırvanlarındaki muslukların çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

Kırklareli'nde 5 caminin şadırvanlarındaki musluklar çalındı.

Kırklareli'nde 5 caminin şadırvanlarındaki musluklar çalındı.

Kırklar, Bahriye Sultan, Kemal Canlı, Yayla ve Sanayi camilerinin şadırvanlarındaki muslukların çalındığını fark eden görevliler, durumu polise bildirdi.

Camilerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yayla Camisi'ndeki kamera kayıtlarında, şüphelilerden birinin şadırvana girerek 4 musluğu alıp montuna gizlemesi, 2'sinin ise etrafı gözetlemesi yer alıyor.

Diyanet Sen İl Temsilcisi Necdet Kasap, AA muhabirine, kentte bir haftadır neredeyse tüm camilerden hırsızlık yaşandığını söyledi.

Yetkililerden bu soruna çözüm bulmalarını isteyen Kasap, "Kırklar Camisi'ndeki lojmana da girmişler, elektrik kablolarını çalmışlar. Sadece Kırklar Camisi'ndeki üçüncü hırsızlık. Daha önce kapıyı çalmışlardı. Şikayette bulunduk ama hiçbir sonuç çıkmamıştı. Şu anda bataryalarla birlikte boruları da kırmışlar. En az 3-4 bin liralık zararımız var." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Hayati Yazıcı Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Demet Akalın Aleyna Tilki Türkan Şoray
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Şenol Güneş Servet Yardımcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde cami şadırvanlarındaki muslukların çalınması güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 11:31:57. #1.16#
title