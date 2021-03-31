Kırklareli'nde cami şadırvanlarındaki muslukları çalan 3 şüpheli yakalandı
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Kırklareli'nde cami şadırvanlarındaki muslukları çalan 3 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde cami şadırvanlarındaki muslukları çalan 3 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde 4 caminin şadırvanlarındaki muslukları çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde 4 caminin şadırvanlarındaki muslukları çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklar, Bahriye Sultan, Kemal Canlı ve Yayla Camilerinin şadırvanlarındaki muslukların çalındığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Camilerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler 3 şüpheliyi tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelilerin çaldıkları muslukları hurdacılara sattıklarını belirlendi. Hurdacılarda yapılan aramalarda 15 musluk ele geçirildi.

İki hurdacı hakkında suç eşyasını satın almaktan işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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