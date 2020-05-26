Kırklareli'nde çaldıkları cenaze aracıyla uyuşturucu taşıyan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
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Kırklareli'nde çaldıkları cenaze aracıyla uyuşturucu taşıyan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde belediyeye ait cenaze aracını çalarak uyuşturucu taşıyan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kırklareli'nde çaldıkları cenaze aracıyla uyuşturucu taşıyan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
26.05.2020 18:29 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:29

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde belediyeye ait cenaze aracını çalarak uyuşturucu taşıyan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy Belediyesine ait cenaze aracının yerinde olmadığını fark eden personel, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri yaptığı çalışmada, aracın 3 şüpheli tarafından çalındığını tespit etti.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.T'nin idaresindeki aracı, Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesi yakınlarında durdurdu.

Olayla ilgili S.T, S.A. ve U.V. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise kullanıma hazır bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Belediye başkanından şikayetçi olmamaları talebinde bulunmuşlar

Aracı teslim almak için Lüleburgaz Jandarma Komutanlığına gelen Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok ilginç bir olayla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Aracın yerinde olmadığını fark ettiklerinde, tüm personelin tek tek telefon ile arandığını ancak herhangi gibi bir sonuç alamamaları üzerine durumu polis ekiplerine bildirdiklerini anlatan Gün, jandarma ekiplerinin kısa süre içerisinde şüphelileri yakaladığını ifade etti.

Güvenlik güçlerine teşekkür eden Gün, "Aracı, belediyenin garajından, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilip çalmışlar. Olaydan sonra şüpheliler beni aradı. Garip bir şey, şikayetçi olmamamızı talep ettiler. Fakat bunların kafaları yerinde değil maddeden dolayı. Biz gerekenin yapılacağını, bundan sonra adaletin karar vereceğini, bizim şikayetçi olacağımızı, gereken neyse söyledik onlara." diye konuştu.

"Uyuşturucu madde almak için aracı çalarak Çorlu'ya gitmişler"

İlçelerinin adının bu konuyla anılmasına çok üzüldüğünü dile getiren Gün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki gençlerimizi bu madde bağımlılığından kurtaramıyoruz. Allah bunları satanları, gençlerimizin hayatlarını mahvedenleri kahretsin. Uyuşturucu madde almak için aracı çalarak Çorlu'ya gitmişler. Dönüşte de yakalanmışlar. İnşallah cezasını çekerler bunlar da, ders olur. İlk yakalandıklarında belediye personelimiz olarak söylemişler kendilerini. Fakat belediyemizle hiçbir şekilde yakından uzaktan alakaları yok."

Zanlıdan ilginç savunma

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli S.A, S.T. ve U.V. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki ifadelerinin ardından S.A, tutuklama, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

S.A, ifadesinde, bir süre önce belediyede işçi olarak çalıştığını ve sözleşmenin yenilenmediğini ileri sürdü.

Madde bağımlısı olduğunu öne süren S.A, sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan Çorlu'ya gitmek için cenaze aracını aldığını ifade etti.

Amacının uyuşturucu madde ihtiyacını karşılamak olduğunu anlatan S.A, kendisini şöyle savundu:

"Aracı aldıktan sonra yolda U.V. ile S.T'yi gördüm. Onlar da benimle geldiler. Onlar uyuşturucu alacağımı bilmiyorlardı. Çorlu'ya vardığımızda, aracı benzin istasyonuna çekerek uyuşturucu almaya gittim. Sonra dönerken jandarma ekipleri bizi durdurdu. 22 fişek uyuşturucu almamın sebebi, bir kere alayım 6-7 ay idare etsin, diyedir.

Ben aracı çalmadım. Bu arabaları ben her zaman kullanırım, cenaze arabası haricinde traktör, kamyonet gibi araçları aldığımda kimse bana bir şey demez, bu olayla ilgili pişmanım."

Zanlının adliye çıkışında basın mensuplarına "Benim kod adım Z." demesi dikkati çekti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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